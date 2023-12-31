31 декабря 2023, 14:36

Коммунальщики восстановят подачу горячей воды и отопления до 19 часов в 16 домах Воскресенска

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В воскресенье, 31 декабря, около 13:10 прорвало трубу на Ленинской улице, 19 в Воскресенске. Без тепла и воды остались 16 многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Протечку устраняют сотрудники МУП «Белоозерское ЖКХ».

«Плановый срок восстановления ресурсов - 19:10. Приносим извинения за доставленные неудобства», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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ЖКХ Воскресенск
31 декабря 2023, 14:47
Юные баскетболисты из ДНР получили новогодние подарки из Подмосковья
Фото - Алексей Козеров
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Центр спортивной подготовки № 5 Московской области подарили воспитанникам спортивных школ Донецка экипировку и провели экскурсию по баскетбольному центру Подмосковья. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Ребята получили тренировочную форму, шапки, рюкзаки, мячи с автографами игроков «ЦСП-Химки-2» и открытки с новогодними поздравлениями.

«Я поздравляю всех воспитанников спортивных школ и училищ Донбасса с наступающим Новым годом! Желаю благополучия, здоровья, дружбы в команде и как можно больше возможностей заниматься самым любимым видом спорта!» –поздравила гендиректор центра Татьяна Аратова.

Помимо экскурсии по центру ребятам показали музеи и паркет игрового зала.

«Сложно сказать, сколько сейчас детей занимается баскетболом, потому что тренировки проходят не в тех объемах, как хотелось бы, иногда в заочной форме или в режиме онлайн. Что больше всего радует детей - это участие в турнирах», - заявила председатель межрегионального Баскетбольного союза Донбасса Кристина Цыкалова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Баскетбол
31 декабря 2023, 12:48
Депутаты и зампреды Подмосковья исполнили все мечты детей с «Елки желаний»
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Депутаты Московской области заместители председателя правительства региона и главы городских округов исполнили все желания детей с «Елки желаний». Например, глава Одинцова Андрей Иванов исполнил мечту старшеклассника из села Безымянного в ДНР Александра. Школьник очень хотел ноутбук.

Другой гаджет - уже планшет - получил в подарок восьмилетний Максим из села Гусельщиково. Его новогоднее желание исполнил депутаты Мособлдумы Лев Закиров. Теперь школьник сможет тренироваться и в будущем стать киберспортсменом.

Сережа из села Митьково-Качкары мечтает в будущем восстанавливать разрушенные города и села родного Донбасса. А для этого нужно приобрести соответствующие знания. В подарок на Новый год мальчик попросил ноутбук. Его желание исполнил зампред правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Глава Щелкова Андрей Булгаков подарил старшекласснику Дмитрию из Новоазовска в ДНР новый смартфон. О подарке мальчик написал в открытке и повесил ее на «Елку желаний». В будущем мальчик планирует стать IT-специалистом.

В итоге ребенок получил не только футболку, но и мяч с автографами всех членов команды ФК «Зенит», а также видеообращение от защитника команды Дмитрия Чистякова.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных исполнил мечту Руслана из Новоазовска. Мальчик мечтал о планшете, и его желание сбылось.

Еще один ноутбук отправился к Маргарите из Седова в ДНР. Ее мечту исполнил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Подарок от меня отправится в Новоазовский район ДНР 16-летней Маргарите. Девочка попросила ноутбук для учебы. Очень важно, что получится не просто исполнить желание подростка, но и укрепить уверенность, что Россия - одна большая семья!» - рассказал народный избранник.

«Новый Год - это время, когда сбываются все мечты… И я с большим удовольствием хочу создать чувство праздника, чувство радости для Александра… Что касается акции „Елка желаний“, то это очень добрая традиция, которая будет и дальше развиваться и приносить радость нашим детям!» - рассказал Иванов.

Депутат Госдумы от Подмосковья Геннадий Панин исполнил желание юного Владислава. На Новый год мальчик получил электросамокат.

10-летний Артур из Безыменного захотел футболку спортивного клуба «Зенит». Мальчик очень любит футбол и сам занимается им. Его заветную мечту осуществил депутат Госдумы Амир Хамитов.

А вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин также порадовал детей из новых регионов страны подарками. Одному из мальчиков он подарил поездку в Санкт-Петербург, а другому - новый смартфон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пятерых детей.

Например, 11-летний Саша из Богородского городского округа мечтал полетать на вертолете. За несколько дней до Нового года мальчик попробовал себя в роли пилота.

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Дети Депутаты
31 декабря 2023, 04:00
Работники «Мособлпожспаса» призвали жителей Подмосковья не выходить на лед водоемов
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Жителям Московской области порекомендовали не выходить на лед водоемов. Из-за слабоотрицательной температуры, влаги от дождя и мокрого снега тонкий покрытие рек и прудов стало хрупким, сообщили в «Мособлпожспасе».

«Зимняя рыбалка в такую погоду может закончиться, в лучшем случае, холодной ванной, потому что продержаться в ледяной воде человек может от пяти до 10 минут. Это зависит от уровня физического состояния рыбака, теплозащитных свойств одежды на нем и его индивидуальных способностей переносить низкую температуру», - рассказал первый замначальника учреждения Анатолий Плевако.

При этом оказавшись под водой человек может погибнуть еще до переохлаждения. Например, может наступить холодовый шок, когда происходит рефлекторная задержка дыхания, из-за чего пострадавший теряется в пространстве и может захлебнуться и уйти под воду.

Плевако добавил, что для рыбалки следует дождаться сильных морозов, чтобы лед окреп.

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Спасатели
31 декабря 2023, 02:00
Новогодние елки в байк-центре «Ночные волки» в Подмосковье пройдут в январе
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В Московской области с 3 по 18 января пройдут детские новогодние елки в байк-центре «Ночные волки». Об этом сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

«Движущиеся диковинные декорации и уникальная сказочная техника, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, красочные спецэффекты и любимые герои русских сказок - все это в Новогодней сказочной истории от „Ночных волков“», - уточнили в ведомстве.

Мотоклуб устраивает подобные зимние шоу с 2003 года. Номера с мотоциклами сопровождают музыка, литературные тексты и стихи. По сюжету зло бросает вызов миру, но добрые силы дают отпор злодеям.

В спектакле задействуют не только актеров, но и сказочную технику, например, статические декорации или другие объекты, которые извергают пламя, разговаривают, взлетают в воздух.

Ежегодно шоу байк-центра посещают свыше 10 тысяч детей из Подмосковья и столицы, а также других городов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети

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