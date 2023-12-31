Коммунальщики восстановят подачу горячей воды и отопления до 19 часов в 16 домах Воскресенска

Депутаты Московской области заместители председателя правительства региона и главы городских округов исполнили все желания детей с «Елки желаний». Например, глава Одинцова Андрей Иванов исполнил мечту старшеклассника из села Безымянного в ДНР Александра. Школьник очень хотел ноутбук.

Другой гаджет - уже планшет - получил в подарок восьмилетний Максим из села Гусельщиково. Его новогоднее желание исполнил депутаты Мособлдумы Лев Закиров. Теперь школьник сможет тренироваться и в будущем стать киберспортсменом.

Сережа из села Митьково-Качкары мечтает в будущем восстанавливать разрушенные города и села родного Донбасса. А для этого нужно приобрести соответствующие знания. В подарок на Новый год мальчик попросил ноутбук. Его желание исполнил зампред правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Глава Щелкова Андрей Булгаков подарил старшекласснику Дмитрию из Новоазовска в ДНР новый смартфон. О подарке мальчик написал в открытке и повесил ее на «Елку желаний». В будущем мальчик планирует стать IT-специалистом.

В итоге ребенок получил не только футболку, но и мяч с автографами всех членов команды ФК «Зенит», а также видеообращение от защитника команды Дмитрия Чистякова.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных исполнил мечту Руслана из Новоазовска. Мальчик мечтал о планшете, и его желание сбылось.

Еще один ноутбук отправился к Маргарите из Седова в ДНР. Ее мечту исполнил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Подарок от меня отправится в Новоазовский район ДНР 16-летней Маргарите. Девочка попросила ноутбук для учебы. Очень важно, что получится не просто исполнить желание подростка, но и укрепить уверенность, что Россия - одна большая семья!» - рассказал народный избранник.

«Новый Год - это время, когда сбываются все мечты… И я с большим удовольствием хочу создать чувство праздника, чувство радости для Александра… Что касается акции „Елка желаний“, то это очень добрая традиция, которая будет и дальше развиваться и приносить радость нашим детям!» - рассказал Иванов.

Депутат Госдумы от Подмосковья Геннадий Панин исполнил желание юного Владислава. На Новый год мальчик получил электросамокат.

10-летний Артур из Безыменного захотел футболку спортивного клуба «Зенит». Мальчик очень любит футбол и сам занимается им. Его заветную мечту осуществил депутат Госдумы Амир Хамитов.

А вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин также порадовал детей из новых регионов страны подарками. Одному из мальчиков он подарил поездку в Санкт-Петербург, а другому - новый смартфон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пятерых детей.

Например, 11-летний Саша из Богородского городского округа мечтал полетать на вертолете. За несколько дней до Нового года мальчик попробовал себя в роли пилота.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».