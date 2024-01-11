Коммунальщики восстановили водоснабжение в 35 жилых домах в Истре

Больше суток коммунальные службы вели работы по замене вышедшего из строя насоса на водозаборном узле, принадлежащем Министерству обороны Российской Федерации. Несмотря на то, что к устранению аварии приступили в день поломки, работы затянулись.

После замены новый насос проработал всего 20 минут, после чего также вышел из строя, поэтому пришлось проводить процедуру замены оборудования дважды. Все это повлияло на сроки решения вопроса.

На время отсутствия водоснабжения муниципалитет организовал для жителей подвоз технической и питьевой воды. На территории микрорайона работала автоцистерна МЧС, а питьевую воду разносили сотрудники администрации городского округа Истра и депутаты муниципального совета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

На водозаборном узле произошла авария – из строя вышел глубинный насос из-за чего 35 жилых многоквартирных дома остались без воды.

Больше суток коммунальные службы вели технически трудоёмкую работу по замене вышедшего из строя старого насоса на водозаборном узле, принадлежащем Министерству обороны Российской Федерации. Несмотря на то, что к устранению аварии приступили в день поломки, работы затянулись. После замены новый насос проработал всего 20 минут, после чего также вышел из строя, поэтому пришлось проводить процедуру замены оборудования дважды. Все это, как следствие, повлияло на сроки решения вопроса.

На время отсутствия водоснабжения муниципалитет организовал для жителей городка подвоз технической и питьевой воды. На территории микрорайона находилась автоцистерна МЧС, а питьевую воду разносили сотрудники администрации городского округа Истра и депутаты муниципального совета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

На водозаборном узле произошла авария - из строя вышел глубинный насос, из-за чего 35 многоквартирных домов остались без воды.