Коммунальщики в Лобне ликвидировали подтопление дома на Красноармейской улице

Многодетная семья Марины Чураковой живет в доме на Красноармейской улице четвертый год, и каждую весну участок затапливает. Однако такого сильного наводнения раньше никогда не было. Вода в доме поднялась на несколько сантиметров.

«Мы пришли с прогулки и увидели, что прямо из-под земли вода через стены начала приходить. К вечеру я закрыла дверь, положила к себе детей так, чтобы они в воду нечаянно не упали. В 5 часов утра я проснулась, воды было три сантиметра на первом этаже. Я тогда сняла видео и отправила главе города Анне Кротовой», - рассказала Марина Чуракова.

Через пару часов приехала бригада водоканала. Коммунальщики откачали воду и занялись поиском причины аварии. Для этого пришлось обследовать всю уличную систему водоотведения. Проблемное место обнаружилось у соседнего дома.

«Вскрыли бетонную залитую плиту, а там - строительный мусор, глина, щебень, куски камней, железо и бутылки, чего там только не было. В итоге все это прочистили, и вода пошла. Стараемся подходить глобально и разобраться сначала, чтобы ликвидировать причину проблемы», - сказал руководитель строительного направления ООО «Чайка» Андрей Афанасьев.

Чтобы установить причину потопления, специалистам потребовалось почти 12 часов. Вода из дома постепенно ушла.

«Я такого отношения никогда не видела, очень благодарна. Огромное спасибо главе нашей, что сразу отреагировала, когда экстренная ситуация была», - сказала Марина Чуракова.

Теперь коммунальщики проведут необходимые замеры, уберут закрывающую слив бетонную плиту и установят трубы, по которым вода пойдет в основную канализационную систему.

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