Коммунальщики Солнечногорска стали призерами конкурса «Лучший по профессии»

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области подвело итоги ежегодного конкурса «Лучший по профессии». Участие в нем приняли свыше 250 специалистов из разных городских округов. Жюри оценивали навыки и знания претендентов по 11 номинациям.

Сотрудники «Имущественного комплекса жилищно-коммунального хозяйства» завоевали три призовых места. Так, Павел Ферко занял 3-е место среди слесарей по аварийно-восстановительным работам. В номинациях «За волю к победе» и «За стремление к победе» отметили электромонтера Олега Бучурури и оператора паровых и водогрейных котлов Татьяну Полякову.

Каждый из призеров получил грамоту Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и ценные подарки.

«От всей души хочу поздравить солнечногорских победителей с успехом и сказать, что каждая специальность в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеет для нас важное значение. Жители хотят, чтобы в наши многоквартирные дома бесперебойно приходили качественные коммунальные услуги, поэтому вы ежедневно много работаете в напряженном режиме. Мы ценим и уважаем ваш труд», - отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, депутат городского округа Солнечногорск Олеся Тыщенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых алгоритмах вывоза ТКО в регионе.

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