Коммунальщики Солнечногорска оперативно устранили засор на канализационной станции в деревне Голубое

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Работы начались с приостановки работы канализационно-насосной станции, после чего демонтировали и очистили насос от посторонних предметов. Причиной инцидента стали тряпки, попавшие в систему канализации и вызвавшие засор насосного оборудования.

«Напоминаем жителям, что канализация - это не место, куда стоит утилизировать посторонние предметы. Соблюдая элементарные правила обращения с отходами, мы сможем минимизировать вероятность засоров», - отметил заместитель главы Солнечногорска Дмитрий Чистяков.

На данный момент станция в деревне Голубое функционирует в штатном режиме, обеспечивая бесперебойную работу канализационной системы для местных жителей.

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