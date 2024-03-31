Коммунальщики провели осмотр подъездов дома № 10 на улице Лавочкина в Химках

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Специалисты обнаружили неисправности в освещении и произвели замену устройств.

«Главным недочетом по результатам обследования стала работоспособность приборов освещения», - добавила Галина Болотова.

Муниципальный депутат Александр Васильев отметил, что в Химках депутаты поддерживают связь с жителями через общедомовые чаты, где рассматривают вопросы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Такая система была внедрена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина и полностью соответствует принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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