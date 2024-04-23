Коммунальщики промыли сети водоснабжения Можайска

Такую профилактику проводят раз в квартал, а при наличии обращения жителей - чаще. Это необходимо смыть с поверхности трубопроводов технические отложения солей кальция и ржавчины до того момента, пока загрязнения не отразились на качестве воды в домах жителей Можайского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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