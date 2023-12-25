25 декабря 2023, 18:07

Коммунальщики Подмосковья устранили 97% замечаний внештатных инспекторов ГУСТ за год

ГУСТ МО
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Внештатные инспекторы ГУСТ помогают следить за чистотой и порядком во дворах Подмосковья. Волонтеры направляют недочеты в работу специалистам ответственных организаций через платформу СКПДИ.

За год внештатные инспекторы выявили почти восемь тысяч нарушений, 97% из которых уже устранили.

«С начала года к команде присоединилось 12 внештатных сотрудников, а их общая численность - 289 человек. „Дружбу с чистотой“ все начали по разным причинам: кому-то важен порядок в родном городском округе, кто-то своим примером желает подать его другим», - отметила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

Активнее всего волонтеры работали в Богородском округе, Пушкино, Подольске, Серпухове и Балашихе.

«Мы ценим вклад и желание внештатных сотрудников развивать „культуру чистоты“ в Московской области, поэтому совсем недавно, в ноябре, вручили благодарности самым активным из них - это 18 человек из пяти муниципалитетов», - заключила Аипова.

Чтобы присоединиться к команде инспекторов, необходимо предоставить документы в территориальный отдел, после чего пройти обучение и собеседование Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Благоустройство
25 декабря 2023, 17:56
Жителям Подмосковья рассказали об оплате ЖКУ за декабрь
Unsplash
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Жителям Подмосковье рассказали, как и когда оплачивать квитанции за ЖКХ за декабрь. Сроки их выпуска традиционно сдвинули, чтобы можно было встретить новый год без долгов.

Как рассказали в расчетном центре Подмосковье, оплатить квитанции рекомендуют до 27 декабря. В некоторых округах даты могут быть другими. В ведомстве отметили, что если ноябрьские счета были оплачены позже 4 декабря, то оплата по услугам электро- и газоснабжения могут не отобразиться в документе.

Оплатить счета можно в личном кабинете на сайте расчетного центра , а также в мобильном предложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», где можно воспользоваться программой «Коммунальный бонус» и скидками.

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ЖКХ
25 декабря 2023, 17:47
Подмосковных композиторов и авторов детских песен пригласили на международный «Шаинский фест»
Фестиваль новых детских песен «Шаинский фест»
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Подмосковных композиторов и поэтов — авторов детских песен — пригласили поучаствовать в международном фестивале «Шаинский фест». Его проводит Президентский фонд культурных инициатив. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

«Участник может одновременно быть исполнителем, автором и композитором или выступать соавтором песни», - уточнили в ведомстве.

Песня может быть в любом жанре, на русском языке, должна включать не менее двух куплетов и одного припева. Длительность произведения не должна превышать 3,5 минуты. Один участник может подать на конкурс несколько песен, но не более трех на одного исполнителя. Ранее опубликованные песни к фестивалю не допускаются.

Заявки будут принимать до 1 апреля следующего года по адресу электронной почты shainskyfest@mail.ru. Подробности можно узнать по ссылке.

Победителей объявят 1 июня 2024 года на сцене Кремля.

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Фестивали
25 декабря 2023, 17:43
Подмосковье вошло в топ-3 лучших регионов России в 2023 году
Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
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Тройку лучших регионов по социально-экономическому развитию, благоустройству, качеству жизни и другим показателям определили в России на основании данных 2023 года. В топ-3 вошли Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

«Для нас почетно занять третье место в годовом рейтинге регионов России. Это показатель, что все проведенные нами работы принесли необходимый результат. В следующем году мы не остановимся на достигнутом и продолжим реализовывать крупные проекты», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В пресс-службе Министерства благоустройства Московской области уточнили, что годовой рейтинг - это среднее арифметическое полученных за 12 месяцев оценок. В течение этого времени проводились исследования по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни. Общий балл Московской области составил 74,302.

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Санкт-Петербург Благоустройство Рейтинги Россия Москва 2023
25 декабря 2023, 17:10
Коворкинг для детей и взрослых открыли в школе «Лидер» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Первый в Московской области коворкинг «Точка кипения» открыли в Химках. Он появился на базе школы «Лидер». Там ученики и преподаватели смогут реализовывать собственные научные проекты.

Коворкинг-центр «Точка кипения» в Химках - это место, где будут проводить лекции, семинары, мастер-классы и конференции на разные темы.

«Этот проект сделан от души. Мы хотим, чтобы ребятам было комфортно в стенах этой школы. Все то, что здесь происходит в выходные, в ночи - все делается для учеников. И делается от души. Конечно, с гордостью хочу сказать, что „Точка кипения“ - сложный проект, но ему быть», - рассказала директор школы «Лидер» Юлия Болотова.

Поработать в новом коворкинге может каждый житель Химок. Подать заявку можно на платформе проекта, выбрав в списке мест школу «Лидер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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Дети Школы Химки

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