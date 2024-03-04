Коммунальщики очистили от снега 9 тысяч скатных кровель в Подмосковье за 6 дней

Как рассказала глава ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова, инспекторы ежедневно следят за выполнением работ.

«У каждого муниципалитета свой перечень адресов, сотрудники управляющих компаний чистят от снежных „шапок“ крыши под углом наклона, по мере необходимости сбивают лед. Инспекторы ежедневно проводят мониторинг выполненных работ, при проверке внимание обращаем также состоянию козырьков, лоджий, скатных и выступающих элементов. Если они очищены не полностью - объект возвращается на доработку», - сказала она.

Жителей призвали быть внимательными. Во время уборки специалисты огораживают территорию сигнальной лентой, поэтому необходимо выбирать дорожки вдали от проведения работ.

В ведомстве добавили, что почти все задачи по уборке крыш выполнили в Балашихе. Там очистили 445 кровель.

Сообщить о сосульках и сегу на крыше жители могут через портал ЕДС.

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