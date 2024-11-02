Коммунальщики Можайска победили на областном конкурсе профмастерства

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Завершился региональный этап конкурса «Лучший по профессии». Можайск на нем представили сотрудники ресурсоснабжающей организации «Финансово-проектная лизинговая компания».

Татьяна Годунова победила в номинации «Оператор паровых и водогрейных котлов». Романа Толстикова признали лучшим в номинации «Слесарь аварийно-восстановительных работ холодного водоснабжения и водоотведения». Бронзовым призером конкурса стал Никита Котов в номинации «Слесарь аварийно-восстановительных работ систем горячего водо- и теплоснабжения».

Специалисты из Можайска выступили в пяти номинациях. Всего в конкурсе соревновались 202 работника предприятий ЖКХ из 48 городских округов Московской области.

Победители получили грамоты министерства ЖКХ Московской области и памятные подарки.

Отметим, что работники ЖКХ из Можайска регулярно показывают отличные результаты на этом конкурсе.

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