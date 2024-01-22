Коммунальщики Лобни бросили все силы на борьбу с последствиями обильного снегопада

Сугробы выросли почти на полметра всего за несколько часов. Коммунальные службы оперативно приступили к работе по отработанному плану - организованно, систематически и последовательно. На уборку бросили все доступные силы и средства. В работе задействовали около 400 дворников и 60 единиц техники, включая погрузчики, самосвалы, мини-погрузчики и тракторы.

Работу координировал оперативный штаб по уборке снега. Одним из способов обратной связи является чат для жителей, где принимаются заявки на уборку. Сотрудники администрации и главного управления содержания территорий зафиксировали все обращения и занесли их в реестр под порядковыми номерами, чтобы исполнители могли предоставить отчеты о результатах после завершения работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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