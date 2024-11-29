29 ноября 2024, 16:04

Коммунальным службам Подмосковья передали 14 ломовозов

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Министерство содержания территорий и жилищного надзора Московской области передало муниципалитетам 14 ломовозов. Новая спецтехника поступила в Клин, Наро-Фоминск, Пушкино, Ступино, Химки, Балашиху, Дмитров, Каширу, Коломну, Лобню, Можайск, Павловский Посад и Сергиев Посад.

Распределение техники учитывало потребности территорий. Ломовозы помогут коммунальным службам в уборке и вывозе отходов.

В этом году ведомство закупило около двух тысяч единиц спецтехники, включая мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и газели для транспортировки оборудования.

29 ноября 2024, 17:25
Юный борец из Подольска получил звание кандидата в мастера спорта
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Денису Носову присвоен спортивный разряд по распоряжению Министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Борец ранее стал победителем всероссийских соревнований.

Воспитанник отделения греко-римской борьбы спортивной школы олимпийского резерва «Космос» стал кандидатом в мастера спорта в 14 лет. Он в 2024 году был серебряным призером первенства Центрального федерального округа среди юношей до 16 лет в Тамбове и выиграл золото на всероссийском турнире в Липецке.

Денис Носов начал заниматься греко-римской борьбой под руководством тренера Евгения Гребнева с семи лет. Он неоднократно становится победителем и призером различных соревнований. В 2023 году Носов выиграл бронзовую награду на первенстве Центрального федерального округа среди юношей до 16 лет в Рязани.

Учится спортсмен в школе № 20 имени Героя России Игоря Сергуна.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
29 ноября 2024, 17:21
Почти 60 устаревших аппаратов для рентгенов заменили в Подмосковье с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные медучреждения получили еще 59 аппаратов для рентгенов с начала года. Один из них получил в детскую травматологическую больницу, его стоимость составила 37 миллионов рублей.

Как рассказал глава подмосковного Минздрава Максим Забелин, медучреждения продолжают оснащать современным оборудованием, которое необходимо для качественной и быстрой диагностики. Так, в больницы поступили 59 аппаратов для рентгенов, один из них заработал в областной детской травматолого-ортопедической больнице.

«Так, в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице заработал новый рентген-аппарат, установленный взамен устаревшего. На его закупку было выделено более 37 миллионов рублей. Всего с начала года в наших медучреждениях заменили 59 рентген-аппаратов», - сказал министр.

На новом оборудование будут проводить плановые и экстренные исследования. Специалисты смогут получать снимки высокого качества при низкой лучевой нагрузке на пациента. Результаты будут храниться в электронном виде.

Больницы
29 ноября 2024, 17:06
Лекцию о событиях Русско-японской войны провели в Химках
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В Химках провели лекцию о Русско-японской войне. В рамках мероприятия слушателям рассказали об обороне Порт-Артура — самом продолжительном сражении 1904–1905 годов.

«Замечательная встреча. Сегодня узнали здесь множество интересных исторических фактов, также посмотрели документальный фильм. Огромное спасибо организаторам», - поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Просветительские встречи в Химках проводятся регулярно. С июля жители приняли участие более чем в 500 историко-патриотических событиях, включая лекции, выставки и кинопоказы.

«Такие мероприятия знакомят жителей с историей края и страны», - подчеркнул депутат Владимир Суслов.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев добавил, что на встречах участвуют известные общественные и политические деятели округа, такие как Юлия Ишкова, Галина Болотова, Егор Ченюк и другие.

Химки История
29 ноября 2024, 17:06
Строительство котельной в деревне Бершово под Чеховом завершат к концу года
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В рамках «Часа ЖКХ», прошедшего в администрации городского округа Чехов, обсудили текущую ситуацию с отопительным сезоном и планы по модернизации котельных. По словам главы округа Михаила Собакина, теплоноситель подается во все многоквартирные дома и социальные учреждения города в соответствии с установленным температурным графиком.

Для оперативного устранения возможных аварий на коммунальных объектах и инженерных сетях предприятие «ЖКХ Чеховского района» заключило договоры на формирование дополнительных аварийных бригад. Также ведется набор временных специалистов для работы в Теплосетях, из которых уже трудоустроено порядка 60 человек.

С целью повышения надежности систем отопления и предотвращения аварийных ситуаций на 11 котельных округа введен режим повышенной готовности. Это позволит обеспечить стабильное прохождение зимнего периода и создать резерв необходимого оборудования.

Городской округ Чехов стал участником масштабной программы модернизации объектов коммунального хозяйства. До конца года планируется завершить строительство новой котельной в деревне Бершово, провести капитальный ремонт оборудования на котельной № 1, заменить оборудование на котельной № 10 в поселке Столбовая, а также реконструировать котельную в Чехов-7.

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» предусмотрены работы по модернизации объектов теплоснабжения в округе. Уже заключены контракты на проектно-изыскательские работы для 12 котельных. Всего в программу реконструкции и капитального ремонта включены 22 котельные округа.

Кроме того, запланированы работы на 235 участках тепловых сетей, а также строительство трех новых участков общей протяжённостью около 25 километров в двухтрубном исполнении.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Отопление Чехов

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