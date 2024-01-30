Коммунальные службы выполнили более 13 тысяч задач по уборке снега в Подмосковье за 4 дня

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Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, сильный снегопад прошел в Подмосковье в минувшую пятницу. После этого коммунальщики приложили все усилия для того, чтобы очистить улицы.

«Еще 18 городских округов близятся к завершению, в их числе: Химки - закрыто 712 задач, Богородский - 594, Балашиха - 537, Орехово-Зуевский - 521, Одинцовский - 438, Мытищи - 417, Щелково - 348», - сказала она.

В ведомстве напомнили, что коммунальные службы должны выполнять работу в строго отведенные сроки. За этим следят инспекторы ГУСТ.

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