Коммунальные службы восстановят подачу холодной воды в 20 домах в Верее
В Наро-Фоминске из-за прорыва трубы 20 многоквартирных домов малой этажности остались без холодной воды. Сотрудники МУП «Водоканал» уже начали восстановительные работы, сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.
Нарушение выявили в городе Верея на Ленинской улице, 40 около 11 часов утра.
«Плановый срок восстановления ХВС - 15:00. Приносим извинения за доставленные неудобства», - уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».
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