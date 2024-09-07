Коммунальные службы в Истре начали уборку опавшей листвы

В Истре начались осенние сезонные работы. Городские службы убирают листву для соблюдения санитарных норм. Листья мешают передвижению пешеходов и машин, создают скользкость на тротуарах и проездах. Кроме этого, листья могут забивать ливневки.

За первую неделю сентября коммунальщики убрали более 230 тысяч квадратных метров тротуаров, проездов и парковок. Причем убирают работники все вручную и с использованием спецтехники, оснащенной щетками и метелками.

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