Коммунальные службы устранили свыше 4,5 тысячи замечаний управдомов по содержанию территорий с начала года

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, активнее всего в этом работе себя проявили коммунальщики Королеве, Лобни и Волоколамска.

«Активнее всего блюсти порядок помогали управдомы Королева - они обнаружили 1,8 тысячи дефектов, все из которых уже полностью устранены. В Лобне специалисты закрыли тысячу нарушений, зафиксированных председателями МКД, в Волоколамске - 692, в Истре - 313, около 100 - в Домодедово», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что в этом году ведомство получило около тысячи сообщений по поводу мелкого мусора на газонах, около 400 о вандальных надписях и 300 о несвоевременной уборке смета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в «цифру» перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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