Коммунальные службы устранили 25% замечаний по работе уличного освещения за неделю в Подмосковье

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Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, больше всего нарушений выявили в Дубне - 139, Серпухове - 122 и Балашихе - 112.

«На прошлой неделе, в период с 9 по 15 октября, мы провели масштабные проверки, в ходе которых наши инспекторы зафиксировали 1 072 дефекта осветительных приборов. 139 из них поступили на отработку ответственным службам Дубны, 122 - выявлено в Серпухове, 112 - в Балашихе, 63 - в Домодедово, 55 - в Пушкинском, 46 - в Королеве. Устранение замечаний наши сотрудники держат на особом контроле», - рассказала она.

Все нарушения освещения восстановят в ближайшее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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