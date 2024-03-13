Коммунальные службы убрали более 500 незаконно размещенных объявлений в Подмосковье за зиму

Читайте нас в:

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, яркие листовки на столбах и фасадах домов портят облик города, поэтому коммунальные службы следят за состоянием таких объектов и убирают рекламу. За зиму они устранили 590 таких объявлений.

Такие работ провели в разных округах Подмосковья, в том числе в Люберцах, где выявили свыше 100 таких нарушений.

В ведомстве напомнили, что незаконное размещение рекламы грозит штрафом до 30 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».