Коммунальные службы Шатуры подготовили к борьбе с паводком
Еженедельное совещание прошло в администрации Шатуры. На нем обсудили подготовку к паводку и ликвидации подтоплений.
Как рассказали в администрации, к таянию снега готовы все коммунальные службы управляющие компании. На улицах уже провели превентивную работу - для предотвращения подтоплений в феврале активно вывозили снег.
Кроме того, первый заместитель главы округа поручил руководителям подразделений завершить подготовку к месяцу благоустройства, он традиционно пройдет в апреле.
Также в округе активно разрабатывают план подготовки к следующей зиме.
«Как только будет завершен текущий отопительный период, энергоснабжающие организации и коммунальные службы приступят к подготовке к следующей зиме», - рассказали в ведомстве.
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