Коммунальные службы провели еще 3 тысячи уборок в подъездах Подмосковья по просьбам жителей с января

Как рассказали в ГУСТ, с начала года ведомство получило 255 заявок из Химок, 223 - из Подольска, 207 - из Балашихи, 186 - из Красногорска и 178 - из Люберец. При этом ни одного обращения не поступило из Черноголовки, Звездного Города и Власихи.

По сравнению с таким же периодом прошлого года число заявок на уборку в подъездах в Подмосковье уменьшилось более чем на 40% Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».