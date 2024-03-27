Коммунальные службы приступили к уборке дорог в Дубне после зимы

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В этом году переоборудование коммунальной техники провели в наукограде раньше привычного, поскольку это позволили сделать благоприятные погодные условия.

Глава Дубны Максим Тихомиров сообщил, что с середины недели коммунальные службы приступят к активной уборке.

«С середины этой недели коммунальные службы начнут масштабную уборку города от песка, грязи и мусора, скопившихся за зимние месяцы», - указал Максим Тихомиров.

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