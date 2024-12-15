Коммунальные службы Подмосковья вышли на борьбу с последствиями снегопада

Расчищать тротуары начинают до рассвета, их чистят даже в снегопад. Когда снег перестает валить, дело доходит до труднодоступных мест и детских площадок, рассказали коммунальщики Балашихи. В городском округе на борьбу со стихией вышли около тысячи дворников и более 40 единиц техники. В Одинцове на дороги вышли около 145 машин.

«КамАЗ сегодня тонну-две уже снега вывез, сейчас еще раз будут вывозить. Техника, люди… Ну, тяжело работать, а куда деваться?» - поделился сотрудник коммунальной службы Виталий Варнавский.

На борьбу со снежными завалами вышла как крупная техника, так и маленькие тракторы, которым удобно маневрировать во дворах. Они очищают от снега дороги, подъезды к контейнерным площадкам и домам, лестницы и спуски, пешеходные дорожки, тротуары, проезды, парковки, детские и спортивные площадки.

Первым делом расчищают подступы к поликлиникам, школам и детским садам. Также в первую очередь чистят проезжие части основных дорог, потом дворы и пешеходные дорожки. На уборке снега в Подмосковье задействовали 1,5 тысячи единиц техники.

За ночь в Московской области очистили и обработали противогололедными материалами около 11,5 тысячи километров муниципальных и региональных дорог.

По словам синоптиков, по окончанию непогоды толщина снежного покрова в некоторых районах достигнет 23 сантиметров.