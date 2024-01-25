Коммунальные службы Подмосковья выполнили более 14 тысяч задач по уборке снега с начала недели

На данный момент коммунальщики из Лыткарина и Власихи закрыли 100% задач в системе СКПДИ. Еще в 35 округах работы находятся на завершающей стадии. По словам руководителя ГУСТ Светланы Аиповой, это Раменский, Дмитров, Пушкино, Химки и Богородский округ.

В ведомстве добавили, что сегодня в Московской области местами наблюдаются осадки. С утра на очистку улиц и дорог от снега вышли более 14 тысяч специалистов и более 1,2 тысячи машин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».