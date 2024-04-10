Коммунальные службы Подмосковья устранили свыше 1,7 тысячи дефектов на детских площадках с начала апреля
Коммунальные службы устранили свыше 1,7 тысячи недочетов на детских площадках в Подмосковье с начала апреля. На качелях затянули крепления, обновили краску и устранили мелкие дефекты.
Как рассказали в подмосковном ГУСТ, коммунальщики приведут в порядок горки, качели и песочницы в рамках месяца чистоты и благоустройства. Они устранят мелкие дефекты, затянут крепления, обновят краску и уберут незаконные граффити.
«Большая часть работ связана с покраской элементов, уборкой мелкого мусора с прилегающих территорий. Где необходимо, проводится локальный ремонт, восстанавливают или заменяют поврежденные детали», - сказала глава ведомства Светлана Аипова.
Так, в Балашихе за 10 дней устранили свыше 100 дефектов. Работы провели на площадках в микрорайоне Железнодорожном, на улице Маяковского, в микрорайонах Заря и Саввино.
В ведомстве напомнили, что сообщить о недочетах жители могут напрямую инспекторам. Телефоны территориальных отделов можно найти по ссылке.
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