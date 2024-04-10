Коммунальные службы Подмосковья устранили свыше 1,7 тысячи дефектов на детских площадках с начала апреля

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, коммунальщики приведут в порядок горки, качели и песочницы в рамках месяца чистоты и благоустройства. Они устранят мелкие дефекты, затянут крепления, обновят краску и уберут незаконные граффити.

«Большая часть работ связана с покраской элементов, уборкой мелкого мусора с прилегающих территорий. Где необходимо, проводится локальный ремонт, восстанавливают или заменяют поврежденные детали», - сказала глава ведомства Светлана Аипова.

Так, в Балашихе за 10 дней устранили свыше 100 дефектов. Работы провели на площадках в микрорайоне Железнодорожном, на улице Маяковского, в микрорайонах Заря и Саввино.

В ведомстве напомнили, что сообщить о недочетах жители могут напрямую инспекторам. Телефоны территориальных отделов можно найти по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».