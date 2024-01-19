Коммунальные службы Подмосковья устранили 94% замечаний по работе фонарей
Сотрудники коммунальных служб устранили 94% замечаний, связанных с работой уличных фонарей. Больше всего работ провели в Дубне, Серпухове и Луховицах.
Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, семь муниципалитетов показали низкие результаты. Это Воскресенск, Дмитров, Истра и Солнечногорск. Им поручили усилить работу в этом направлении.
«Мы следим за тем, как коллеги справляются с этой задачей в каждом муниципалитете. Так, устранение от 96% и выше демонстрируют 35 городских округов, среди которых: Дубна, Серпухов - 96%, Луховицы, Одинцово, Химки - 97%, Домодедово, Дзержинск, Раменский - 98%, Лотошино - 99%, Кашира - 100%», - сказала она.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».