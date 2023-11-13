Коммунальные службы Подмосковья устранили 80% замечаний в содержании территорий в октябре
Коммунальные службы 36 округов Подмосковья устранили свыше 80% нарушений чистоты и порядка в октябре. Больше всего работ провели в Балашихе, Королеве, Волоколамске и Долгопрудном.
Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, всего в октябре инспекторы зафиксировали 17 тысяч замечаний на платформе СКПДИ.
«Качественную работу продемонстрировали в Балашихе - 82% исправлено, Королеве - 96% устранено, Волоколамском и Долгопрудном - 91%, Зарайск и Пущино - 97%, Реутов - 99%», - сказала она.
Аипова добавила, что низкий процент работ провели в Богородском, Дзержинском и Электростали. Им поручили усилиться в этом направлении.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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