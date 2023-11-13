Коммунальные службы Подмосковья устранили 80% замечаний в содержании территорий в октябре

Мособлдума предусмотрела в проекте бюджета 215 миллионов рублей на реконструкцию центра «Ясенки»

Средства на реконструкцию центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» предусмотрели в бюджете Подмосковья на 2024 и 2025 годы. В процессе обновления здесь появится бассейн с акватренажерами.

Реконструкция лечебного корпуса начнется в 2024 году, а завершится в 2025-м. На эти работы планируется направить 215 миллионов рублей.

В центре построят бассейн с акватренажерами, водной беговой дорожкой и брусьями, гидромассажной чашей, специальным устройством для спуска или подъема. Здесь смогут проходить реабилитацию по 12 человек в смену. Длина дорожек для плавания составит 25 метров.

В рамках реконструкции построят теплый переход с первого этажа лечебного корпуса и благоустроят территорию.

«В этом году Мособлдумой был принят закон о предоставлении бесплатной реабилитации в центре „Ясенки“ для участников СВО. На данный момент уже 76 бойцов получили здесь помощь. В учреждении создана очень хорошая база, центр предоставляет индивидуальные программы реабилитации», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Для центра закупили новое оборудование, открыли здесь компьютерный и симуляционный классы, чтобы помочь ветеранам научится пользоваться техническими средствами реабилитации.

О новом оснащении центра «Ясенки» ранее рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.