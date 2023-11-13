13 ноября 2023, 17:22

Коммунальные службы Подмосковья устранили 80% замечаний в содержании территорий в октябре

ГУСТ
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Коммунальные службы 36 округов Подмосковья устранили свыше 80% нарушений чистоты и порядка в октябре. Больше всего работ провели в Балашихе, Королеве, Волоколамске и Долгопрудном.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, всего в октябре инспекторы зафиксировали 17 тысяч замечаний на платформе СКПДИ.

«Качественную работу продемонстрировали в Балашихе - 82% исправлено, Королеве - 96% устранено, Волоколамском и Долгопрудном - 91%, Зарайск и Пущино - 97%, Реутов - 99%», - сказала она.

Аипова добавила, что низкий процент работ провели в Богородском, Дзержинском и Электростали. Им поручили усилиться в этом направлении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
13 ноября 2023, 17:46
Научно-практическая конференция «Дорогами Калашникова» прошла в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Межрегиональная научно-практическая конференция «Дорогами Калашникова» прошла в Мытищах. На ней представили работы более 100 школьников из семи регионов России.

Перед заключительным этапом программы они побывали на Дне Оружейника в Ижевске.

Жюри оценивало проекты в нескольких категориях. Это «Город-завод. Город трудовой доблести. Город воинской славы», «Армия и военные в истории страны и края», «Щит страны: оружие, конструкторы, мастера», «Культурное наследие», «Природное наследие родного края и туризм». Победителям программы вручили дипломы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Школьники
13 ноября 2023, 17:39
Мособлдума предусмотрела в проекте бюджета 215 миллионов рублей на реконструкцию центра «Ясенки»
Пресс-служба Мособлдумы
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Средства на реконструкцию центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» предусмотрели в бюджете Подмосковья на 2024 и 2025 годы. В процессе обновления здесь появится бассейн с акватренажерами.

Реконструкция лечебного корпуса начнется в 2024 году, а завершится в 2025-м. На эти работы планируется направить 215 миллионов рублей.

В центре построят бассейн с акватренажерами, водной беговой дорожкой и брусьями, гидромассажной чашей, специальным устройством для спуска или подъема. Здесь смогут проходить реабилитацию по 12 человек в смену. Длина дорожек для плавания составит 25 метров.

В рамках реконструкции построят теплый переход с первого этажа лечебного корпуса и благоустроят территорию.

«В этом году Мособлдумой был принят закон о предоставлении бесплатной реабилитации в центре „Ясенки“ для участников СВО. На данный момент уже 76 бойцов получили здесь помощь. В учреждении создана очень хорошая база, центр предоставляет индивидуальные программы реабилитации», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Для центра закупили новое оборудование, открыли здесь компьютерный и симуляционный классы, чтобы помочь ветеранам научится пользоваться техническими средствами реабилитации.

О новом оснащении центра «Ясенки» ранее рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Мособлдума
13 ноября 2023, 17:24
Стройнадзор Подмосковья: АЗС «Татнефть» модернизировали на Рижском шоссе в Волоколамске
Главгосстройнадзор МО
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Модернизация АЗС «Татнефть» завершилась на Рижском шоссе. Работы длились пять месяцев.

В рамках реконструкции на АЗС построили автомобильную газонакопительную компрессорную станцию, а также провели ребрендинг зданий. Это позволило соблюсти общее визуальное оформление компании «Татнефть». Модернизация объекта позволила дополнительно создать в округе восемь рабочих мест.

Всего с начала года под надзором Главгосстройнадзора в Московской области построили и реконструировали пять автозаправочных станций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума
13 ноября 2023, 17:17
Чемпионат Подмосковья по быстрым шахматам собрал 23 команды
федерация шахмат Московской области
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В чемпионате Московской области по быстрым шахматам, или рапиду, приняли участие 23 команды шахматистов из 14 городских округов. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

«Шахматы рапид - это формат партий с укороченным временным лимитом. Одна партия разыгрывается в течение как минимум 10 минут, но не более часа. Турниры по рапиду и блицу проводятся регулярно с 1897 года», - уточнили в ведомстве.

В общем зачете первое место заняла команда durakov.net, второе место - «Одинцово», третье - ШК «Гроссмейстер» их Мытищ. Среди округов лучшим признали Люберцы, далее следует Подольск и Солнечногорск.

Среди команд с рейтингом более двух тысяч ФШР первыми стали шахматисты команды «Краснознаменск», вторыми - «Команда 64», третьими - «Химки». Среди женщин первыми признали сборную «8 марта», вторыми стали «Шахматные королевы», третьими - девушки из «Академии шахмат» из Королева.

Турнир прошел в МФК Минфина России в Домодедове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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