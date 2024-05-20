Коммунальные службы Подмосковья удалили более 760 граффити весной

За граффити в Московской области внимательно следят не только инспекторы ГУСТ, но и камеры системы «Безопасный регион». Работа в данном направлении ведется во всех округах. Так, в Лыткарине в порядок привели фасады домов на Комсомольской, Первомайской, Спортивной и Советской улицах, в Одинцове несанкционированные рисунки закрасили на домах на Молодежной и Пионерской улицах, а также на Можайском шоссе.

Напомним, что за незаконное размещение граффити предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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