Коммунальные службы Подмосковья убрали свыше 3 тысяч незаконных объявлений с начала осени

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, незаконную рекламу убирают быстро, чтобы сохранять ухоженность городов. Для размещения объявлений оборудованы специальные стенды.

«Мы активно работаем с вопросом распространения несанкционированной рекламы в Подмосковье: с начала осени сотрудники ответственных организаций устранили 3,2 тысячи нарушения по этой части. 235 из них отработали в Балашихе, 224 - в Подольске, 172 - в Домодедово, 168 - в Коломне, по 143 - закрыли в Дмитровском и Истре», - сказала она.

В ведомстве отметили, что за незаконное размещение объявлений предусмотрены штрафы в размере от 1,5 до двух тысяч рублей для физических лиц, от пяти до 10 тысяч для должностных лиц и от 10 до 30 тысяч для юридических.

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