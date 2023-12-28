Коммунальные службы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в праздники
Коммунальные службы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники. Они будут дежурить круглосуточно, чтобы обеспечить чистоту и порядок в регионе.
Как рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, коммунальщики будут готовы оперативно реагировать на любые возможные ситуации. Особое внимание уделят своевременному вывозу мусора.
«Будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц Министерства ЖКХ и подведомственных организаций, службы готовы оперативно реагировать на возможные ситуации в нашей сфере, дежурит и ремонтный персонал», - сказал он.
Региональные операторы будут вывозить мусор с самых проблемных контейнерных площадок в два раза чаще. Там также разместят дополнительные баки.
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