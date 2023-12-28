Коммунальные службы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в праздники

За последние шесть лет в Московской области ликвидировали около 6,3 тысячи объектов незавершенного строительства. Об этом сообщил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Работы провели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Порядка 6,3 тысячи проблемных объектов было ликвидировано путем достроя, приведения зданий в соответствие установленным требованиям или сноса. В настоящее время в работе находятся еще 3,3 тысячи объектов, по которым мы продолжаем все необходимые мероприятия», - заявил Гордиенко.

Также министерство вовлекло в использование бесхозные участки земли. По словам министра, в начале работы, в 2018 году, в регионе ликвидировали всего 140 долгостроев, а в этом году - уже 1,3 тысячи объектов. Больше всего таких объектов довели в Одинцове - 757, в Ступине - 251, в Раменском - 239, в Орехово-Зуеве - 238 и Солнечногорске - 229.

С помощью местных жителей, которые сообщали об аварийных и недостроенных объектах через портал «Добродел», удалось выявить 1,4 тысячи объектов. Из них более половины уже ликвидировали.

Одним из таких объектов стала школа в Дмитрове в селе Озерецкое. Здание начали строить в 2017 году, однако работы прекратили. В итоге благодаря работе вместе с Мособлархитектурой четырехэтажное учебное заведение на 550 мест площадью 12,5 тысячи квадратных метров сдали. Школа открылась в сентябре этого года.

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