Коммунальные службы Подмосковья перевели на круглосуточный режим работы
Коммунальные службы в Московской области перевели на круглосуточный режим работы. Об этом «360» рассказал заместитель руководителя Главного управления содержания территории Подмосковья Никита Анашкин.
На регион обрушился достаточно сильный снегопад. В течение дня ожидается прирост снежного покрова до 20 сантиметров, отметил Анашкин.
«На сегодня у нас задачи прочистить проезды от снега, для того чтобы обеспечить проезд экстренных служб (скорая, пожарная), а также для мусоровозов, чтобы те могли вывезти мусор с контейнерных площадок. Жителей региона мы сегодня просим воздержаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным», - подчеркнул замруководителя ГУСТ.
Минтранс Подмосковья сообщил, что в очистке дорог от снега и противогололедной обработке задействовали более 800 единиц спецтехники. В ГУСТ до этого рассказали, что расчисткой улиц занимается максимальное количество дворников и машин.