Коммунальные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий
Коммунальные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий. В этот четверг в регион пришла оттепель — сегодня, 11 января, температура воздуха составила ноль градусов, однако к вечеру она упадет до -13.
По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, сегодня местами в Подмосковье наблюдается мокрый снег с дождем. С утра к расчистке улиц приступили почти 16 тысяч коммунальщиков. Особое внимание уделяют пешеходным дорожкам, тротуарам, лестницам и спускам.
«Дополнительно на маршруты выехали 751 единица метущей техники и 478 погрузчиков и самосвалов. Так как в ближайшие сутки прогнозируют серьезное похолодание, сгребание снега с прометанием и последующей обработкой необходимо выполнить оперативно», - сказала она.
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