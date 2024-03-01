Коммунальные службы Подмосковья отремонтировали свыше 300 водостоков в жилых домах за зиму

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, ливневая канализация защищает помещения верхних этажей от затопления и оберегает стены от переувлажнения. Следить за ее состоянием обязаны управляющие компании. Так, за зиму они получили 326 заявок на ремонт. Из них 25 - из Люберец.

Сообщить о коммунальных проблемах жители региона могут через портал ЕДС.

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