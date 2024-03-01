Коммунальные службы Подмосковья отремонтировали свыше 300 водостоков в жилых домах за зиму
Коммунальные службы отремонтировали свыше 300 водостоков в жилых домах Подмосковья с начала зимы. Больше всго работ провели в Люберцах.
Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, ливневая канализация защищает помещения верхних этажей от затопления и оберегает стены от переувлажнения. Следить за ее состоянием обязаны управляющие компании. Так, за зиму они получили 326 заявок на ремонт. Из них 25 - из Люберец.
Сообщить о коммунальных проблемах жители региона могут через портал ЕДС.
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