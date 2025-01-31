Коммунальные службы Подмосковья очистят от мусора еще 3 тысячи дворов и проездов

Коммунальщики займутся уборкой смета, зачисткой проездов и дворов от остатков снега, а также газонов и детских площадок от мусора.

По словам главы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислава Мурашова, за неделю инспекторы обошли свыше трех тысяч мест в 50 округах Подмосковья для проверки их состояния.

«Ответственные службы все выявленные недочеты взяли в работу, 92% из них было устранено менее чем за сутки», - отметил он.

Ежедневно осмотры дворов проводят около 100 инспекторов министерства.

Пока больше всего нарушений выявили в Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-Зуеве, балашихе и Егорьевске.