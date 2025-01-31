Коммунальные службы Подмосковья очистят от мусора еще 3 тысячи дворов и проездов
Коммунальные службы Подмосковья приступили к уборке в рамках акции «Январский субботник». Благодаря аномально теплой погоде специалисты смогли раньше приступить к зачистке дворов, газонов и проездов от мусора.
Коммунальщики займутся уборкой смета, зачисткой проездов и дворов от остатков снега, а также газонов и детских площадок от мусора.
По словам главы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислава Мурашова, за неделю инспекторы обошли свыше трех тысяч мест в 50 округах Подмосковья для проверки их состояния.
«Ответственные службы все выявленные недочеты взяли в работу, 92% из них было устранено менее чем за сутки», - отметил он.
Ежедневно осмотры дворов проводят около 100 инспекторов министерства.
Пока больше всего нарушений выявили в Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-Зуеве, балашихе и Егорьевске.