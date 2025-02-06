06 февраля 2025, 21:03

Коммунальные службы Подмосковья начали подготовку к весенне-летнему сезону

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Весна близко, и коммунальные службы Подмосковья начали готовиться к уборке и благоустройству территорий. Они должны обеспечить сотрудников всем необходимым оборудованием и материалами до марта. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В первую очередь закупают газонокосилки, триммеры, инструменты, грунт, рассаду, семена газонных трав, а также запасные части для техники.

С приходом устойчивого тепла и таяния снега коммунальные службы перейдут на весенне-летний режим работы.Они приведут в порядок внутриквартальные проезды и тротуары. Для этого будут использовать подметальные машины и ручную уборку. Дворники с помощью инструментов очистят парковки, детские площадки и дворы от грязи и мусора

06 февраля 2025, 21:30
Прорыв в канализации устранят вблизи города Кубинка-10 в Одинцовском округе
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Специалисты Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево» приступили к ликвидации аварии на канализационном коллекторе, расположенном рядом с деревней Дютьково и городом Кубинка-10 в Одинцовском округе. Построенный еще в 1960-х годах объект изношен почти на 90%.

По словам главы Одинцовского округа Андрея Иванова, объект передали в собственность муниципалитета в 2022 году от Министерства обороны, которому он принадлежал на протяжении многих лет.

Сейчас рабочие выводят поврежденный участок из эксплуатации, чтобы остановить перекачку сточных вод через него и переключиться на другую канализационную насосную станцию. Это позволит осушить территорию. Дальнейшие работы планируют начать с наступлением устойчивых морозов, когда можно будет задействовать тяжелую технику. Основная сложность заключается в том, что местность вблизи коллектора болотистая и долго находилась в заброшенном состоянии, а сам объект залегает на значительной глубине. Точные сроки завершения ремонта пока назвать сложно: они зависят от погодных условий и возможности доставки техники на место.

Глава округа также отметил, что в будущем муниципалитет планирует включить коллектор в государственную программу для его полной реконструкции.

Одинцово Ремонтные работы
06 февраля 2025, 21:23
Подмосковье представило новейшие технологии в газовой отрасли
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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С 4 по 7 февраля в Подмосковье проходит международная выставка «Aquatherm Moscow-2025». В ее рамках представлено оборудование для отопления, водоснабжения и сантехнических систем. Подмосковье также приняло участие и продемонстрировало новейшие технологии в газовом оборудовании.

Компания «Мособлгаз» участвует в выставке с интерактивным стендом, на котором показывает свою линейку газового оборудования. Специалисты компании рассказывают посетителям о новых технологиях в сфере газовой безопасности и преимуществах представленной продукции. Также на выставке демонстрируют систему контроля загазованности «Безопасный дом».

В выставке принимают участие 83 региона России, а среди спикеров - более 100 экспертов отрасли. Главная цель участия - показать потенциал в газовой промышленности, обменяться опытом и представить разработки на международном уровне.

Выставки Газ Технологии
06 февраля 2025, 21:08
Предприятия из Химок стали участниками международной гастровыставки
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Предприниматели из Химок приняли участие в международной выставке еды и напитков России и Восточной Европы «Продэкспо-2025». Всего на фестивале свою продукцию представили 1835 производителей из 36 стран.

Предприятие из Химок «Евро Фудс» специализируется на производстве попкорна, начос, хлебцев, цельнозерновых и кукурузных чипсов и является одной лидирующих на рынке снековой продукции. Компания планирует в этом году вывести на рынок три своих бренда.

Помимо этого, на выставке свой товар представили «Корона-Фуд» и «Юнион-Фуд» из Химок. Они разрабатывают завтраки, обеды и ужины при участии нутрициологов.

Отметим, что «Продэкспо-2025» - важное событие для продовольственной отрасли России и Восточной Европы. Ее экспозиционная площадь в этом году превысила 75 900 квадратных метров.

Выставка в «Экспоцентре» в Москве продлится до 7 февраля.

Выставки Химки
06 февраля 2025, 21:04
Голосование за ремонт музея имени Сергея Танеева началось в Одинцове
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В 2021 году музей имени Сергея Танеева в Звенигороде в Одинцовском городском округе получил статус объекта культурного наследия. Однако фасады и крыша здания требуют срочного ремонта. Принять участие в голосовании за обновление музея может любой желающий.

Для того, чтобы поддержать проект по ремонту объекта культурного наследия, достаточно перейти по ссылке , авторизоваться, оставить комментарий и отдать свой голос.

Отметим, что музей Танеева - это не просто архитектурное сооружение, а настоящий культурный центр, который притягивает тысячи людей. В его стенах хранятся 15 000 уникальных экспонатов, звучат музыкальные произведения, выступают известные артисты. Сюда съезжаются ценители искусства со всей страны. Ремонт здания - это еще и возможность сделать музей более современным и комфортным для посетителей.

Одинцово Музеи Ремонтные работы

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