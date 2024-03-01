Коммунальные службы оперативно устранили протечку кровли в здании школы в Мытищах

Специалисты провели работы по вентиляции и высушиванию помещений. Две из четырех поврежденных аудиторий восстановят 4 марта. Работы в оставшихся классах начнутся после того, как стены и потолки полностью просохнут.

Здание для начальных классов построено в 1938 году и требует особого ухода из-за своего возраста. Как сообщили в администрации городского округа, в этом году запланирован полный ремонт кровли. Также рассматривается вопрос о капитальном ремонте всего здания корпуса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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