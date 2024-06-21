Коммунальные службы Лобни приступили к устранению последствий урагана

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Рабочие также откачали воду из луж, образовавшихся после дождя на улицах Силикатная, 4, Деповская, 5, Некрасова, 7 и Мирная, 19.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова отметила, что по запросу жителей установили освещение в арке по адресу Ленина, 27к1. Также проведена промывка теплообменника в системе центрального отопления по адресу Чайковского, 25. На улице Циолковского, 7 с помощью альпинистов выполнена локальная покраска фасада здания.

Кроме того, отремонтировали входные группы на Юности, 5 и провели частичный ремонт кровли на Молодежной, 8.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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