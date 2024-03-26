Коммунальные службы Лобни подготовили к борьбе с паводком

Составлен перечень многоквартирных зданий, подвалы которых может затопить во время активного снеготаяния и дождей. Осуществлена проверка наличия необходимых ресурсов в организациях ЖКХ. В настоящее время приобретено 100 насосов, 85 из которых уже установлены в подвалах, а оставшиеся находятся в запасе. Службы экстренного реагирования управляющих компаний оснащены мотопомпами для аварийного откачивания воды из подвалов.

«Эта зима была чрезвычайно снежная. Выпало в общей сложности более 217 сантиметров осадков. Продолжаем вывозить снег. С начала зимы вывезено 78 тысячи кубометров снега и льда», - сообщила в своем Telegram-канале глава города Анна Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».