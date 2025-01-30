30 января 2025, 22:28

Коммунальные службы Истры проверили систему отопления округа

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Сотрудники теплосети обслужили и промыли котельную в поселке Снегири и центральный тепловой пункт № 4 в Истре. Зимой систему отопления контролируют тщательнее.

Также на ЦТП № 3 в Истре очистили, промыли, заменили резинки теплообменного оборудования. В котельной в поселке гидроузла имени Куйбышева провели техобслуживание трубчатого теплообменника, в деревне Обушково промыли и очистили водонагреватели и то же самое сделали в поселке Манихино.

Работы в системе отопления будут продолжать. По планам, в Снегирях избавятся от различных загрязнений, таких как накипь, ржавчина, солевые и минеральные отложения в бойлере. А на ЦТП № 8 проведут полное техническое обслуживание водонагревателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что ремонт теплосетей на 2025 год начался в Московской области.

Истра Отопление Работа
30 января 2025, 22:27
Капитальный ремонт здания стационара завершили в Дедовске
пресс-служба администрации м.о. Истра
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Все основные работы в здании стационара в Дедовске завершены. В медицинском учреждении заменили коммуникации и кровлю.

Кроме этого, там сделали гидроизоляцию фундамента. Еще утеплили здание, установили новую и современную мебель. Не мало важно, что в стационаре теперь есть система вентиляции. Она обеспечит охлаждение в летний период и подогрев зимой. Отделение рассчитано на 35 мест. Каждая койка в палатах обеспечена точкой кислорода. «Есть вызов и в ординаторскую - при необходимости можно вызвать врача. Есть окна контроля пациента в ночное время», - рассказал подробности заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дмитрий Цилих.

Важно, что там также продумали и подготовили подъезд для скорой помощи прямо к приемному покою.

Поэтому теперь доставлять пациентов в больницу будут быстрее и удобнее для них.

Больницы Истра Ремонтные работы
30 января 2025, 22:07
Новую школу в микрорайоне Подрезково в Химках откроют в 2026 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В микрорайоне Подрезково городского округа Химки продолжается возведение новой школы, рассчитанной на 1,1 тысячи учеников. Сейчас специалисты приступают к установке инженерных коммуникаций.

Открытие образовательного учреждения запланировано на 2026 год. Школа будет расположена на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский».

«На объекте сейчас работают 147 человек. Мы стараемся синхронизировать все этапы строительства, одновременно выполняя работы по монолиту и изоляции. Фундамент и подземная часть уже полностью готовы, в ближайшее время начнётся монтаж инженерных систем», - сообщил руководитель проекта от генподрядной организации Михаил Яковин.

Общая площадь здания составит около 20 тысяч квадратных метров. Проект школы включает пять отдельных блоков. Помимо учебных классов, в здании предусмотрены два спортивных зала, бассейн, актовый зал, библиотека и лаборатории. На прилегающей территории появится зелёный сквер, а также спортивные площадки - футбольное и баскетбольное поля, зоны воркаута и игровые пространства.

Рядом со школой планируется строительство современного детского сада на 400 мест. После завершения работ оба объекта будут переданы в управление города и станут государственными учреждениями, что станет важным событием для жителей микрорайона.

Школы Химки Строительство
30 января 2025, 22:04
Сотрудники МЧС напомнили жителям Химок правила пожарной безопасности
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках продолжается активная профилактическая работа по предупреждению пожаров. Сотрудники МЧС провели встречу с жителями частного сектора, чтобы напомнить о правилах безопасного обращения с огнем.

Для наглядности участникам встречи раздали информационные листовки с правилами поведения при пожаре, проверили их знания техники безопасности и вручили автономные дымоуловители. Особое внимание уделили многодетным семьям.

«Особый упор делаем на многодетные семьи. Инструктируем людей, напоминаем о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности, популяризируем установку автономных звуковых пожарных извещателей в домах. Делаем упор на социальный сектор», - отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Химки Николай Григорьев.

Профилактические мероприятия проводятся регулярно. В них участвуют сотрудники МЧС, представители администрации, полиции и МБУ «Химспас». Они обучают правилам пожарной безопасности как взрослых, так и детей.

Эксперты напомнили, что зимой основной причиной пожаров становятся неправильная эксплуатация печного отопления, неисправности электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Химки МЧС РФ
30 января 2025, 21:47
Более 2,6 тысячи дорожных дефектов устранили в Химках с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках активно ведутся работы по устранению ям на дорогах и во дворах. С начала года специалисты ликвидировали уже 2697 повреждений дорожного покрытия.

Работы проходят во всех микрорайонах города. Вопросы, связанные с ямочным ремонтом, обсудили на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с представителями правительства и главами муниципалитетов.

Ежедневно специалисты устраняют более 200 ям. На ремонт задействованы шесть бригад рабочих и 18 единиц спецтехники. За последнюю неделю в городе устранили свыше 1,5 тысячи дефектов на дорогах.

Адреса для проведения ремонта определяются на основе обращений местных жителей и результатов мониторинга профильных служб. Приоритет отдают центральным улицам и участкам с интенсивным движением транспорта.

Помимо текущего ремонта, весной в Химках начнется масштабное обновление дорожного покрытия. Рабочие проведут фрезеровку старого асфальта, обработают дороги битумом и уложат новый слой покрытия. После завершения работ на обновленных участках нанесут разметку. В этом году планируется ремонт дорог на улицах Горная, Некрасова, 9 Мая, а также на Новосходненском шоссе.

Химки Дороги Ремонтные работы

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