Коммунальные службы Истры проверили систему отопления округа

Также на ЦТП № 3 в Истре очистили, промыли, заменили резинки теплообменного оборудования. В котельной в поселке гидроузла имени Куйбышева провели техобслуживание трубчатого теплообменника, в деревне Обушково промыли и очистили водонагреватели и то же самое сделали в поселке Манихино.

Работы в системе отопления будут продолжать. По планам, в Снегирях избавятся от различных загрязнений, таких как накипь, ржавчина, солевые и минеральные отложения в бойлере. А на ЦТП № 8 проведут полное техническое обслуживание водонагревателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что ремонт теплосетей на 2025 год начался в Московской области.