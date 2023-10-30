Коммунальные службы Балашихи расчистили город от снега
Дорожные и коммунальные службы Балашихи убрали дворы и дороги от снега. Этой ночью они приступили к обработке улиц противогололедной смесью.
Всего этой зимой в Балашихе к уборке снега привлекут около 500 коммунальных машин и 1,5 тысячи рабочих. Всех задействуют в расчистке дворов, дорог и общественных территорий.
Технику предоставят ресурсоснабжающие и управляющие компании: «Балашихинские коммунальные системы», «Благоустройство Балашиха», городская дирекция парков, управляющие компании «Квартал» и «Град Сервис».
Использовать будут комбинированные дорожные машины, тракторы, КамАЗы, универсальные мини-погрузчики, оснащенные щетками. Работать и следить за состоянием дорог будет предприятие «Благоустройство-Балашиха».
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что коммунальные службы Подмосковья применят четкие алгоритмы уборки снега.
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