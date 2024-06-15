Коммунальные работники устранили последствия непогоды в Воскресенске

Глава вместе со специалистами посетил место размыва дороги на улице Строителей, соединяющей микрорайоны Москворецкий и Цемгигант. На этом участке временно приостановлено движение транспортных средств до устранения последствий.

После спада воды специалисты проведут обследование водопропускных труб, уберут мусор, а затем выровняют и укрепят территорию. Далее подрядная организация продолжит ремонт дорожного полотна и тротуара. Как только дорога будет восстановлена, проезд по ней откроют.

Напомним, что сейчас объезд возможен по улицам Чапаева, Суворова, Гиганта и Колыберевская.

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