Коммунальные работники устранили последствия непогоды в Воскресенске
В четверг городской округ Воскресенск, как и весь Подмосковный регион, пострадал от сильнейшего ливня. Глава округа Алексей Малкин поручил оперативно устранить последствия непогоды и проконтролировал ход выполнения работ.
Глава вместе со специалистами посетил место размыва дороги на улице Строителей, соединяющей микрорайоны Москворецкий и Цемгигант. На этом участке временно приостановлено движение транспортных средств до устранения последствий.
После спада воды специалисты проведут обследование водопропускных труб, уберут мусор, а затем выровняют и укрепят территорию. Далее подрядная организация продолжит ремонт дорожного полотна и тротуара. Как только дорога будет восстановлена, проезд по ней откроют.
Напомним, что сейчас объезд возможен по улицам Чапаева, Суворова, Гиганта и Колыберевская.
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