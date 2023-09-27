Коммунальные организации Лобни получили паспорта готовности к отопительному сезону
Подготовку к зимнему периоду обсудили на общегородском совещании. Рабочая группа Министерства энергетики Московской области уже проверила документы. Сейчас их направили в Центральное управление Ростехнадзора. Муниципалитет получит паспорт готовности к осенне-зимнему периоду в ноябре.
«Первоочередная задача - включить отопление в объектах социальной инфраструктуры: детских садах, школах, медицинских учреждениях. Далее батареи станут теплыми в домах. Затем - на предприятиях», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
Все управляющие организации Лобни получили паспорта готовности к отопительному сезону. Также завершили подготовку к зиме теплоснабжающие и социальные объекты округа.
Напомним, теплоснабжение включат, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне не более 8 градусов в течение пяти дней.
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