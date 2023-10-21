Коммунальную технику в Ступине полностью подготовили к зиме
Глава Ступина Сергей Мужальских вместе с начальником управления Министерства ЖКХ Московской области Ильей Ивановым и другими членами комиссии оценили готовность коммунальной и дорожной техники к зиме на 100%. Смотр техники прошел на главной площади города, присутствовали более 500 рабочих.
Сергей Мужальских напомнил, что в этом году городской округ при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева приобрел семь единиц специализированной техники.
«Это хорошее подспорье для нас. В достаточном количестве закуплен инвентарь и противогололедные материалы», - добавил Мужальских.
Он констатировал, что зимой в Ступине удастся «удержать ситуацию».
На площади представили более 100 единиц техники муниципальных учреждений, УК, дорожных служб. Комиссия проверила состояние техники, наличие материалов для уборки в зимний период. Состоялось рабочее совещание.