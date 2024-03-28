Коммунальную технику в Химках проверили на готовность к месяцу чистоты и благоустройства

Как рассказали в администрации округа, в уборке улиц задействуют более тысячи человек. По словам Волошина, активная подготовка к наступлению тепла уже началась.

«Приступили к уборке дорог на центральных улицах города. Проведем опиловку сухостоя, кронирование деревьев. Приведем в порядок остановки, также отдельная программа по дворовым территориям - запланирован ремонт детских и спортивных площадок», - сказал он.

Коммунальщики представили уборочную технику и инвентарь. Это тракторы, пылесосы, поливомоечные машины и многое другое. Как отметил заместитель главы округа Денис Юрков, к сезону также закупили новые аккумуляторные высоторезы, которые позволят почти бесшумно проводить кронирование.

В апреле в Химках приведут в порядок более 600 дворов, 500 километров дорог и около 200 километров тротуаров.

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