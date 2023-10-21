Коммунальную технику проверили в Можайске перед зимой
В Можайскепроверили готовность коммунальной техники к зимнему периоду. В комиссии поучаствовали первый замминистра ЖКХ Подмосковья Анжела Пухова, первый замглавы округа Алексей Сперанский, представители ГУСТ и коммунальщики.
Парад техники состоялся на Губернаторской площади. В этом году муниципалитет подготовил 35 спецмашин и 115 работников от «Единого дорожно-транспортного центра».
Предприятие «ФПЛК» выставило на смотр две вакуумных машины, две летучки и экскаватор, а также 17 средств малой механизации и 19 работников. При этом общий штат АО «ФПЛК» составляет 49 человек и 24 единицы спецтехники. На уборку улиц города выйдут восемь тракторов МТЗ-82, один трактор МТЗ-320, три мини-погрузчика и газель.
Также комиссия посетила гараж ресурсоснабжающей организации для осмотра запасов материально-технической базы и склад.
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