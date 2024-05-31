Коммунальную технику представили на выставке в Красногорске

Читайте нас в:

Специалисты «Россети Московский регион» провели более 60 уроков электробезопасности для детей в преддверии летних каникул. Полезные знания получили более тысячи учеников учреждений Москвы и Подмосковья.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, детям рассказали об опасности электрического тока и о правилах обращения с домашней техников. Их предупредили об опасности рыбачить и запускать воздушного змея вблизи линий электропередачи и проникновения в подстанции.

Школьники также освоили «гусиный шаг», который позволяет выбраться из зоны действия напряжения. Кроме того, им показали способы оказания первой помощи пострадавшим от удала током.

«На уроках электробезопасности ребята получили возможность поближе познакомиться с профессией энергетика: примерить каску и диэлектрические перчатки, подержать в руках используемые в работе инструменты и приспособления», - добавили в министерстве.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин напомнил, что регион уделяет большое внимание вопросам электробезопасности и обучению детей правильному обращению с техникой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».