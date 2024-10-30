30 октября 2024, 19:46

Коммунальную технику подготовили к зиме в Пушкино

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Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с председателем Совета депутатов округа Артемом Садулой провел проверку готовности предприятий коммунальной сферы к зимнему сезону. Делегация осмотрела площадки МКУ «ПУШГОРХОЗ» в Пушкино и «Городского хозяйства» в Ивантеевке.

На сегодняшний день парк техники Пушкинского округа насчитывает 429 единиц, включая автовышки, погрузчики, малую механизацию, аварийные машины, самосвалы и другие необходимые средства. В округе функционируют восемь муниципальных предприятий с общим числом сотрудников 418 человек, а также 52 управляющие компании, в которых трудятся 328 работников.

Максим Красноцветов отметил, что в планах администрации объединить некоторые муниципальные казенные учреждения для повышения оперативности и эффективности работы. Важно отметить, что весь персонал коммунальных служб пройдет необходимую подготовку и обучение.

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ЖКХ Пушкино
30 октября 2024, 19:51
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 30 октября достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Вечерние пробки на дорогах Подмосковья в среду, 30 октября, фиксируются на уровне шести баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, водители стоят в пробках в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Пробки Дороги Водители
30 октября 2024, 18:33
Мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей прошел в Воскресенске
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В Воскресенске волонтеры продолжают оказывать помощь военным, находящимся в зоне специальной военной операции, а также мирным жителям присоединенных территорий России. Активисты из разных возрастных групп вносят свой вклад: старшее поколение предпочитает вязать теплые вещи, а молодогвардейцы занимаются изготовлением окопных свечей.

Недавно представительницы «Женского движения Единой России» организовали мастер-класс по изготовлению таких свечей. Более сорока свечей вскоре отправятся на передовую. Эти, казалось бы, простые изделия из плотно скрученного картона, помещенного в жестяную банку и залитого растопленным парафином, способны гореть до четырех часов, не боясь ветра. Они помогут бойцам подогреть пищу и согреться в окопах, а при необходимости их можно легко вновь разжечь.

Кроме того, в рамках мероприятия планируется написать письма для бойцов, чтобы поддержать их не только физически, но и душевно.

«Ребята с большим удовольствием приняли участие в мероприятии. Они уверены: то, что сделано ими здесь, поможет нашим бойцам там, на передовой», - отметил руководитель депутатского объединения «Единая Россия» городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

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Воскресенск
30 октября 2024, 18:16
Акция «Ночь искусств» пройдет во всех музеях Ленинского округа 4 ноября
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Более 20 различных мероприятий ждут жителей и гостей Ленинского округа в рамках всероссийской акции. Все музейные и экскурсионные программы были созданы специально для «Ночи искусств».

В «Горках Ленинских» уникальные экскурсии с 12:00 до 20:00 пройдут в музее «Кабинет и квартира Ленина в Кремле», мемориальном гараже, научно-культурном центре, усадьбе «Горки» и музее крестьянского быта. Гостям покажут коллекции из фондов, которые нельзя увидеть в другие дни.

Мероприятия «Ночи искусств» будет интересны посетителям любого возраста. Взрослые смогут погрузиться в атмосферу советского периода в научно-культурном центре, где откроется универмаг и будут обустроены тематические зоны для фотосессий. Также состоится концерт-моноспектакль по творчеству Владимира Маяковского и кинопоказ. На выставке советских денег расскажут об истории монет и банкнот.

Для самых маленьких участников акции в Южном флигеле усадьбы «Горки» будут работать три творческие мастерские.

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Музеи Общественные акции Ленинский округ
30 октября 2024, 18:06
Глава Ленинского округа наградил более 50 волонтеров
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Торжественное мероприятие, приуроченное к Дню добровольца Подмосковья, прошло в детской школе искусств «Видное». На церемонии подвели итоги работы добровольческих организаций за 2024 год.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов наградил благодарственными письмами более 50 самых активных добровольцев и поблагодарил их за большой вклад в развитие волонтерского движения и активную гражданскую позицию.

Медали «За гражданское мужество» получили глава и заместитель руководителя военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица и Ольга Далимаева, а также волонтер Сергей Егоров. Руководитель волонтерской группы «Видное Za Победу» Екатерина Печеных и супруга бойца специальной военной операции, глава клуба «Жены семей мобилизованных» Анна Морозова были отмечены медалью «За содействие СВО».

Станислав Каторов рассказал, что с начала СВО волонтеры, предприниматели и неравнодушные жители Ленинского округа отправили на фронт более 20 партий гуманитарной помощи - около 200 тонн. Только в День города было собрано 24 тонны груза для жителей Курской области.

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Благотворительность Волонтеры Ленинский округ

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