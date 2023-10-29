Коммерческое помещение выставили на торги в Балашихе
Коммерческое помещение выставили на торги в микрорайоне Купавна в Балашихе. Принцип аукциона состоит в том, чтоб предложить наиболее высокую цену среди участников.
Помещение площадью 69 квадратных метров распложено на первом этаже жилого дома. Здесь можно будет открыть продуктовый магазин, пекарню или пункт выдачи. Неподалеку расположены многоэтажная застройка и частный сектор, школа и госпиталь. Расстояние до Москвы составляет всего 25 километров.
Подать заявку могут все желающие до 18 декабря, а уже 20 декабря состоится определение победителя. Начальная (максимальная) стоимость лота составляет чуть больше пяти миллионов рублей. Для участия потребуется получить электронную подпись и зарегистрироваться на площадке, где будет проходить аукцион.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».