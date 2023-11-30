Коммерческое помещение в микрорайоне Авиационном выставили на торги в Домодедове

В Домодедове на торги выставили помещение площадью 10,9 квадратных метра под свободный вид деятельности. Объект находится в микрорайоне Авиационном на улице Чкалова, 5/4 - в 26 километрах от МКАД, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Помещение располагается на втором этаже нежилого дома. Его можно арендовать на срок до 10 лет. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 23 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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