Коммерческое помещение со скидкой 50% выставили на торги в Коломне

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Помещение расположен на улице Луговая, дом № 3. Для того, чтобы снизить цену на торгах, необходимо начать поиск лотов с пометкой «продажа посредством публичного предложения». Такой формат применяется, если ранее аукцион признали несостоявшимся.

В городском округе Коломна на торгах именно такой лот - помещение площадью 171,8 квадратных метров, которое предлагается приобрести в собственность. Здесь будущий владелец сможет осуществлять любую деятельность.

Заявки от участников принимаются до 16 января, а определение победителя состоится 18 января 2024 года. Принять участие могут все желающие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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