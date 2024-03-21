Комлесхоз проверил готовность Московского учебно-опытного лесничества к пожароопасному сезону
Подмосковный комитет лесного хозяйства проверил готовность Московского учебно-опытного лесничества к пожароопасному сезону. Комиссия оценила техническое состояние патрульных автомобилей и их укомплектованность специальными средствами для борьбы с огнем.
Члены проверочной комиссии уделили особое внимание технической документации, в частности, наличию плана тушения пожаров на 2024 год и картографическому материалу, а также проверили основные распорядительные документы, регламентирующие работу лесничества в пожароопасный сезон.
Результатами проверки комиссия осталась довольна - лесничество готово к пожароопасному сезону Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.
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